65/1-j trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-j trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları; yaya, yolcu ve sürücülerin güvenliği için oluşturulmuş ve trafikte düzeni oluşturan kurallar bütünüdür. Trafikteki her birey trafik kurallarına uymakla yükümlüdür. Trafik kurallarına uymayan bireyler için oluşturulmuş bir dizi yaptırım bulunmaktadır. Trafik cezaları, trafik kurallarına uymayan bireyler için uygulanan bir dizi ceza sistemidir. 65/1-j trafik cezası, 65/1-j nolu trafik kuralına uymayan bireyler için uygulanan bir cezadır.

65/1-j trafik cezası nedir?

Trafik kurallarına uymak, trafikteki her bireyin güvenliği için çok önemli bir sorumluluktur. Her birey trafikte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, trafik kurallarına uymalıdır. Trafik kurallarına uymayan bireyler, maddi veya hapis cezası şeklinde trafik cezası alır. 65/1-j trafik cezası maddesi ihlalin konusu, sürücülerin görüş açısına engel olacak şekilde araca yükleme yapmanın yasak olduğunu ifade eden bir cezadır.

65/1-j trafik cezası kimlere uygulanır?

65/1-j trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak olarak tanımlanabilir. 65/1-j trafik kuralına uymayan bireylere, 65/1-j trafik cezası uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu’na göre 65/1-j trafik cezası, sürücünün görüşüne engel teşkil edecek, aracın sürüş güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve döüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapan bireylere uygulanan bir cezadır.

65/1-j trafik cezası tutarı nedir?

65/1-j trafik cezası alan bireyler 909 TL tutarında ceza ödemekle yükümlü olurlar. 15 gün içerisinde erken ödeme yapan bireyler %25 tutarında erken indirim hakkı kazanırlar. Erken ödeme inirimi alan bireyler 681,75 TL tutarında ödeme yaparlar.



