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65-72 yaş arası doktorların atama kurası için başvuru ilanı yayınlandı

26.04.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, 65-72 yaş arasında olup daha önce bakanlık veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamına yönelik yapılacak yerleştirme işlemleri için başvuru ilanı yayınladı.

65-72 yaş arası doktorların atama kurası için başvuru ilanı yayınlandı

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 27 Nisan Salı günü başlayacak başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup, tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

EN FAZLA 10 TERCİH

Adaylar, PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 10 tercih yapabilecekler. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 5-18 Mayıs tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecekler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamayacaklar.

(AA)

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resmi gazete Sağlık Bakanlığı
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