65/A Trafik cezası nedir? 65/A trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları, trafikte oluşabilecek her türlü problemi kapsayan çeşitli kurallardan oluşmaktadır. Trafikte yaya ve sürücülerin yapabileceği her türlü hataya karşı belirlenen çeşitli yaptırımlar bulunmaktadır. Bireylere uygulanacak olan bu yaptırımlar maddi para cezası olabileceği gibi hapis cezası da olabilir. Kişilerin yapmış olduğu hatalara istinaden bu cezalar belirlenip, bireylere tebliğ edilir. Trafik cezaları, kişilerin trafik kurallarına aykırı davranmalarını önlemek için uygulanan caydırıcı kurallardır. Kara yolları Trafik Kanunu gereğince trafik cezası alan her birey bu cezaları ödemekle yükümlüdür.

65/A trafik cezası nedir?

Trafik cezaları çok çeşitli olup, her biri farklı konulara yönelik yaptırımlar sunar. 65/A trafik cezası, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın belirli zamanlarında zorunlu olan dönemlerde kış lastiği kullanmayan kişiler için uygulanan bir cezadır. Kış lastiği kullanmamak kişilerin hem kendilerini hem de karşı tarafı tehlikeye atmasına sebep olur.

65/A trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

65/A trafik cezası içerik olarak şu konuyu içermektedir; yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın belli zamanlarında zorunlu tututan dönemlerde kış lastiği kullanmamak yasaktır.

65/A trafik cezası kimlere uygulanır?

65/A trafik cezası, 65/A trafik kuralına uymayan bireylere uygulanan bir cezadır. 65/A trafik cezasına göre, yılın belli zamanlarında yetkililerce zorunlu olarak tanımlanan kış lastiklerini kullanmayan, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araç sürücülerine verilen bir cezadır.

65/A trafik cezası tutarı nedir?

Trafik kurallarına uymayan bireylere trafik cezası verilmektedir. 65/A trafik cezasını alan kişiler 2.568 tl tutarında bir ödeme yapmalıdır. 15 gün içerisinde ödeme yapan kişiler %25 oranındaki erken ödeme indirimin faydalanırlar. Erken ödeme indirimine hak kazanan bireyler 1.926 TL tutarında ödeme yaparlar.