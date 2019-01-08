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65 bin dolar maaşla personel arıyorlar! En önemli kriter...

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2019 14:44 | Son Güncelleme

ABD'nin San Francisco kenti açıklarında bulunan East Brother adası şimdilerde personel alımı için sunulan maaşla dikkat çekiyor. Ada, Nisan ayı başında işbaşı yapmayı kabul eden personele yıllık 65 bin dolar maaş verileceğinin duyrulmasıyla bir anda dünyanın dört bir yanında bulunan insanların gözdesi oldu.

Yemek, temizlik, malzeme, tedariki ve mişterilerin ulaşımından sorumlu olması beklenen görevlilerde olmazsa olmaz olarak görülen bir de istekte bulunuluyor. İşte ABD'deki adada çalışması istenen kişide aranan kriterler...

Issız adadaki otelde çalışacak personele 65 bin dolar maaş verilecek

Minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen otel ilan verdi. Nisan ayı başında iş başını öngören ilan, dünyada yankı buldu.
Otel, ABD'nin San Franscisco kenti açıklarındaki East Brother adasında.
1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu ada, San Pablo ve San Francisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor.
Otelin Che Rodgers ve Jillian Meeker adlı çalışanları Nisan'da işten ayrılıyor.
Otel şimdi Rodgers ve Meeker'in yerine personel bulabilmek için ıssız bir adada yaşama düşün kuran kişileri çekmeye çalışıyor.
Personel için öngörülen 130 bin dolarlık maaş iki kişi arasında paylaştırılacak.
Personel, yemek, temizlik, malzeme tedariki ve müşterilerin ulaşımından sorumlu olacak.
Adayların tekne kullanabilmesi gerekiyor.
Perşembe'den Pazar'a kadar çalışacak personelin ayrıca sigara içmemesi ve köpeklerini yanında getirmemesi isteniyor.
Otel, tüm bu sorumluluklara karşın, adaylara 'olağanüstü bir manzara, kuşlar, deniz canlıları, temiz hava, tekneler ve tarih' vaat ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
ABD San Francisco

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