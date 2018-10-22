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65 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 23:38 | Son Güncelleme

ADANA'nın Seyhan ilçesindeki bir narenciye paketleme tesisinde çalışan 65 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Mersin'in Tarsus ilçesindeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - ADANA'nın Seyhan ilçesindeki bir narenciye paketleme tesisinde çalışan 65 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Mersin'in Tarsus ilçesindeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Tarsus'un Yenice Mahallesi yakınlarında bulunan narenciye paketleme tesisinde çalışan 65 işçi, iş yerinde yedikleri çorba, turşu, nohutlu ve etli pirinç pilavından oluşan akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayetinde bulunan işçiler, çağrılan ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı. İşçiler, yapılan tetkiklerin ardından gıda zehirlenmesi ön tanısıyla çoğunluğu ayakta olmak üzere tedavi altına alındı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne oluşan yoğunluk nedeniyle bazı işçiler, koridorlarda oturarak kollarına bağlanan serumların bitmesini bekledi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu gözlenirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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