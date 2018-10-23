HABER

65 metre derinlikte 250 yıllık Rus savaş gemisi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 14:24 | Son Güncelleme

Türkiye’nin karadaki tarihi zenginlik kadar denizlerinde de tarihi zenginliğe sahip olduğunu belirten araştırma ekibi Didim'de 18 .yüzyıldan kalma batık gemi keşfetti. Denizin 65 metre altında yapılan keşifte yapılan araştırmalar sonucu geminin Rus savaş gemisi olduğu ortaya çıktı. Robotik sualtı sistemleri (ROV) ile derin su karışım gaz dalış tekniklerinin birlikte kullanıldığı araştırmada, batığın içinden savaş aletleri ve mutfak eşyaları çıktı.

Geminin kimliğine ilişkin henüz kesin bir bilgiye erişilmeyen araştırmada, çıkarılan top üzerinde yapılan mekanik temizleme sonrasındaki incelemelerde, bir ayağında kraliyet asası, diğer ayağında ise küre tutan çift başlı kartal motifli Rus Kraliyet armasına rastlandı. Osmanlı Dönemi Batığı, yeni bir araştırma konusunun kapılarını aralarken, bulunan batık sayesinde deniz savaş tarihine yönelik önemli veriler sunacak bulgulara ulaşıldı.

1 / 11

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izin ve destek ile Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi başkanlığında,Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş’ın bilimsel başkanlığında Didim açıklarında 18.yy’a ait bir savaş gemisinin kalıntılarına ulaşıldı.
2 / 11

Türkiye karasularında bugüne kadar yapılan en derin bilimsel batık araştırmaları arasında yer alan çalışmada, 65 metre derinde yer alan batığa karışım gazlar kullanılarak dalışlar gerçekleştirildi. Didimli balıkçı Cumhur Nacak tarafından gösterilen batık alanı ve çevresindeki bilimsel incelemelerde R/V TÜBİTAK Marmara araştırma gemisi kullanılarak, sualtında TÜBİTAK’ın yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sahip olduğu yüksek teknoloji alt yapısından yararlanıldı.
3 / 11

Araştırmada ilk olarak Dr. Nilhan Kızıldağ tarafından Yanal Taramalı Sonar ile yeri ayrıntılı olarak belirlenen batık alanına TUBİTAK’ın sahip olduğu ve Dr. Hüseyin Tüfekçi, Dr. Eren Özsu ile Onur Akyol’un kullandığı yüksek teknoloji cihazlar ile uzaktan kumandalı sualtı robot kamera sistemi (ROV) ile ulaşıldı.
4 / 11

Türk bilim insanları, teknisyenler ve eğitmen derin su dalgıçlarından oluşan ekip,65 metre derinlikteki batığın üzerine başarılı bir şekilde konumlandırılan araştırma gemisi ile kalıntıların dağılım alanını belirleyerek buluntular ayrıntılı bir şekilde incelendi. Yaklaşık 1200 m2lik bir alana dağılmış batıkta 30 kadar top, gülle, mühimmat ile arma parçaları ve mutfak kaplarına rastlandığı belirtildi.
5 / 11

Batıktan 3 m uzunluğunda yaklaşık 2.5 ton ağırlığında bir adet top,küçük kalibre el topu, pişmiş toprak kandil, çömlek, kapaklı kase, cam şişe, çeşitli metal eserler ve geminin armasına ait makara parçaları çıkarılarak sergilendi.
6 / 11

Batığa ilişkin yapılan ilk literatür çalışmalarında geminin kimliğine ilişkin henüz kesin bir bilgiye rastlanmazken çıkarılan top üzerinde yapılan mekanik temizleme sonrasındaki incelemelerde, bir ayağında kraliyet asası, diğer ayağında ise küre tutan çift başlı kartal motifli Rus Kraliyet arması tespit edildi. Bu veriler ışığında kalıntıların bir Rus savaş gemisine ait olduğu anlaşıldı.
7 / 11

Didim Osmanlı Dönemi Batığı’nın incelenmesinde, robotik sualtı sistemleri (ROV)ile derin su karışım gaz dalış teknikleri birlikte kullanıldı. Dalış güvenliği için basınç odası ve operatörü ile hiperbarik doktorlar çalışmalarda hazır bulundu. Böylece Türk karasularında bu derinlikte gerçekleştirilen bilimsel arkeolojik çalışmaların bir tanesi daha başarı ile tamamlandı.
8 / 11

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin işbirliği ile TÜBİTAK’ın altyapısı kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda Osmanlı deniz savaş tarihine önemli veriler sunacak bulgulara ulaşıldığı ve araştırma sonucunda dünya çapında da ilgi görecek kalıntılar ortaya çıkarıldığı belirtildi.
9 / 11

Çalışmada Bilimsel Başkan Doç. Dr. Harun Özdaş, Başkan Yardımcısı Öğr. Üy. Dr. Nilhan Kızıldağ, İdari Başkan Bodrum Müzesi Müdürü Tayfun Selçuk, TÜBİTAK Marmara ekibi Dr. Hüseyin Tüfekçi, Dr. Eren Özsu, Onur Akyol, İ.Ü. Hiperbarik doktorlar Prof. Dr. Akın Savaş Toklu, Dr. Bengisu Mürasoğlu, sualtı görüntüleme ve derin dalış ekibi Dr. Güngör Muhtaroğlu, Selman Kahraman, Tağmaç Saraçoğlu ve Cüneyt Çakın ile kurtarma dalgıcı ve teknik ekip İrfan Yıldızve TÜBİTAK Marmara gemisinin 12 kişilik mürettebatı görev aldı.
10 / 11

Araştırma gemisinde basın karşısına geçen Bilimsel Başkan Doç. Dr. Harın Özdaş, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Kazılar Daire Başkanı Melik Ayaz, TÜBİTAK Temsilcisi Dr. Selma Ayaz, Kaymakam Mehmet Türköz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz yaptıkları açıklamada Türkiye’nin karadaki tarihi zenginlik kadar denizlerinde de tarihi zenginliğe sahip olduğunu belirttiler.
11 / 11

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
batık gemi Sualtı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar!

İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar!

Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!

5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Teröristler metruk binada yakalandı!

Teröristler metruk binada yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.