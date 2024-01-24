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  4. 65 Ukraynalı esiri taşıyan Rus savaş uçağı düştü!

65 Ukraynalı esiri taşıyan Rus savaş uçağı düştü!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.01.2024 13:11 | Son Güncelleme:
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İçerisinde 65 Ukraynalı askerin bulunduğu İl-76 tipi uçağının Rusya'nın Belgorod kentinin kuzeydoğusundaki Korochansky semtinde düştüğü duyuruldu. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu düşünülüyor. Kremlin'den ilk açıklama geldi!

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçakta 65'i Ukraynalı esir olmak üzere 74 kişi bulunuyordu.

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KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un sekreteri ise Rus basınına verdiği demeçte "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ilgileniyoruz. Açıklama yapmak için henüz erken" dedi.

Rusya merkezli RIA haber ajansından alınan bilgilere göre, uçakta 6 kişilik mürettabat ve 3 kişi daha vardı.

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Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, inceleme için olay yerine intikal edileceğini açıklarken, acil durum ekiplerin bölgede çalıştığı da bildirildi.

Askeri kargo uçağı olduğu öğrenilen İl-76'nın 90'a kadar yolcu taşıyabildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna uçak
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