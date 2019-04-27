65 ülkeden 30 uluslararası öğrenci Esenler’de buluştu

İSTANBUL, (DHA)- Esenler’de 12’ncisi düzenlenen uluslararası öğrenci buluşması ile 65 ülkeden 300 öğrenci bir araya geldi. Yöresel kıyafetler giyen uluslararası öğrenciler buluşma renk kattı.

Esenler’de “Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünyaya" sloganı ile 12’nci uluslararası öğrenci buluşması gerçekleştirildi. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte 65 ülkeden 300 öğrenci bir araya geldi. Esenler Dörtyol Meydanı’na kurulan çadırlarda öğrenciler ülkelerinin kültürünü ve yöresel lezzetlerini tanıttı. Etkinliğe, UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“ÖZBEKİSTAN’IN VE TÜRKİYE’NİN KÜLTÜRÜ BİRBİRİNE ÇOK YAKIN”

Türkiye’de lise öğrencisi olan Özbekistanlı Bilol Komijonov “Türkiye’de okuyorum. İnşallah başarı ile mezun olacağız. Esenler’de Özbekistan’ı tanıtıyoruz. Umarım herkes gelip Özbekistan’ı tanır” ifadelerini kullanırken; üniversite öğrencisi Shakhnoza Abduvokhidova “Ben Özbekistan’ı tanıtmak için buradayım. Marmara Üniversitesi’nde Tekstil bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Türkiye’de yaşamak çok güzel. Türkiye’yi seviyoruz. Kültür olarak da çok yakın iki ülkeyiz. Türk insanlarının bana çok iyi yaklaşıyor. Ben de bu durumdan çok memnunum” ifadelerini kullandı.