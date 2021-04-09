65 ya üstü sokağa çıkma yasağı saatleri | 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkıyor?

1 Mart’ta gerçekleşen kabine toplantısı sonrası normalleşme adımları kapsamında yeni düzenlemelerde bulunuldu. 65 yaş üstü vatandaşlarımız da düzenlemelerden sonra sokağa çıkma kısıtlamalarını araştırıyor. Peki 65 yaş üstü vatandaşlar, günün hangi saatlerinde sokağa çıkabiliyor?

65 YAŞ ÜSTÜ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri yüksek ve çok yüksek riskli illerde 3 saatten 4 saate yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır." diye konuştu.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İLLERİN RİSK DURUMLARI

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)