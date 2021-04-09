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65 ya üstü sokağa çıkma yasağı saatleri | 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkıyor?

09.04.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sürecinde bir süredir belirli aralıklar dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, günün hangi saatlerinde dışarı çıkacaklarını merak ediyor. Normalleşme adımlarının atılmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma sürelerinde de yeni düzenlemeler yapılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan kabine toplantısı sonrasında yasakların birçok ilde geri getirilmesinin ardından 65 yaş üstü vatandaşlarımız da sokağa çıkma saatlerini araştırmaya başladı.

65 ya üstü sokağa çıkma yasağı saatleri | 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkıyor?

1 Mart’ta gerçekleşen kabine toplantısı sonrası normalleşme adımları kapsamında yeni düzenlemelerde bulunuldu. 65 yaş üstü vatandaşlarımız da düzenlemelerden sonra sokağa çıkma kısıtlamalarını araştırıyor. Peki 65 yaş üstü vatandaşlar, günün hangi saatlerinde sokağa çıkabiliyor?

65 YAŞ ÜSTÜ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri yüksek ve çok yüksek riskli illerde 3 saatten 4 saate yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır." diye konuştu.

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Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İLLERİN RİSK DURUMLARI

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)


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sokağa çıkma yasağı Kabine Toplantısı

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