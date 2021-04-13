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65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşıma yasağı

13.04.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası güncel koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yaptı. Ramazan boyunca uygulanacak olan kısıtlamaların ardından 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı mı geldi? bu yaş grubu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşıma yasağı olacak mı? İşte, ayrıntılar...

65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşıma yasağı

13 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan Koronavirüs tedbirleri belli oldu. Bu kapsamda 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara uygulanan toplu taşıma yasağı yeniden gündeme geldi. Peki, 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşıma yasağı olacak mı? İşte, ayrıntılar...

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

20 yaş altı vatandaşlar için ek bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmedi. Bu yaş grubunda olanlar, mevcut izin saatlerinde sokağa çıkmaya devam edecek. Öte yandan 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesinin yayınlanmasının ardından güncel koronavirüs tedbirlerinin detayları ortaya çıkacak.

İşte, yeni koronavirüs tedbirleri:

-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak değişti.

-Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

-65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

-Kafe, kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.

-Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.

-Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.

-Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.

-Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

-Uygulama 14 Nisan akşam saati ile başlayacaktır.


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