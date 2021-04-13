13 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan Koronavirüs tedbirleri belli oldu. Bu kapsamda 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara uygulanan toplu taşıma yasağı yeniden gündeme geldi. Peki, 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşıma yasağı olacak mı? İşte, ayrıntılar...

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

20 yaş altı vatandaşlar için ek bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmedi. Bu yaş grubunda olanlar, mevcut izin saatlerinde sokağa çıkmaya devam edecek. Öte yandan 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesinin yayınlanmasının ardından güncel koronavirüs tedbirlerinin detayları ortaya çıkacak.

İşte, yeni koronavirüs tedbirleri:

-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak değişti.

-Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.