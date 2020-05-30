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65 yaş üstü annesini memlekete götürürken kaza yaptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 15:32 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen kazada, İstanbul'da yaşayan 65 yaş üstü annesini izin alarak Trabzon'a götüren ailenin aracına, Ankara’dan satın aldığı aracı Ordu’ya götüren şahıs çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toybelen Kavşağı’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan 30 bin liraya satın aldığı kamyonetini memleketi Ordu’ya götüren Hüsnü Çalışkan (50), İstanbul’da ikamet edip 65 yaş üstüne 1 aylık verilen izinden dolayı annesi 78 yaşındaki Elmas Sarıcaoğlu’nu Trabzon’un Of ilçesine götüren ve kırımızı aşıkta bekleyen Ali Sarıcaoğlu yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Hüsnü Çalışkan ile otomobil sürücüsü Ali Sarıcaoğlu ve annesi Elmas Sarıcaoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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