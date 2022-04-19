65 yaş üstü hacca gidebilecek mi? 65 yaş üstü hac hakkı ertelenecek mi? Diyanet açıkladı!

65 yaş üstü hacca gidebilecek mi? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. 65 yaş üstü hacca gidebilecek mi? 65 yaş üstü hac hakkı ertelenecek mi? sorularının yanıtına ve Diyanet'in açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz...

65 YAŞ ÜSTÜ HACCA GİDEBİLECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bu yıl yeni bir kura çekimi yapılmayacak.

Hac yolcularının belirlenmesinde işlemlerin 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülmesi kararlaştırıldı.

65 YAŞ ÜSTÜ HAC HAKKI ERTELENECEK Mİ?

Toplantıda alınan diğer kararlar hakkında ise şu ifadelere yer verildi:

"2022 yılı haccına ilişkin olarak; 2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi, kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcularının, 25 Nisan- 4 Mayıs arasında hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması, 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilmesi ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmemesi, 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcuların, talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilmesi, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır."

2022 HAC FİYATI NE KADAR?

Bu yılın hac ve umre ücretleri henüz Diyanet İşleri tarafından duyurulmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

En son 2020 senesinin hac fiyatlarına bakacak olursak;

Oda Tercihli Tip 2 kişilik odada kişi başı ücret: 20.700 Riyal

Oda Tercihli Tip 3 kişilik odada kişi başı ücret: 18.400 Riyal

Oda Tercihli Tip 4 kişilik odada kişi başı ücret: 16.400 Riyal

