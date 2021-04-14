65 yaş üstü hafta içi ve hafta sonu kaça kadar dışarı çıkabilir? İşte yaşlıların sokağa çıkma saatleri

65 yaş üstü vatandaşlarımızın geçtiğimiz haftalarda aşılama çalışmaları gerçekleşti. 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşılarının yapılmasına rağmen yeni kararlarla tekrar kısıtlamalara tabi tutuldu. İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı genelgenin detaylarını haberimizde derledik. Buna göre 65 yaş üstü vatandaşlarımız hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri kaç oldu?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni genelgede yer alan bilgilere göre; Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00 - 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Hafta sonu ise tüm Türkiye’de gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile dışarı çıkamayacak.

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri kamuoyuna açıkladı. Son dönemde özellikle büyük şehirlerde artan vaka ve vefat sayılarının kendilerini tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya yönelttiğine işaret eden Erdoğan, "Her ne kadar sağlık sistemimizi zorlayacak bir durumla karşı karşıya değilsek de bu gidişata seyirci kalamazdık." dedi.