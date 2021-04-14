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65 yaş üstü hafta içi ve hafta sonu kaça kadar dışarı çıkabilir? İşte yaşlıların sokağa çıkma saatleri

14.04.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayında uygulanacak iki haftalık Kısmi Kapanma ile ilgili açıklamalarda bulundu. 65 yaş üstü vatandaşları da ilgilendiren kararların detayları da paylaşıldı. 65 yaş üstü vatandaşlar, geçtiğimiz haftalarda aşılanmıştı. Aşılanmalarına rağmen sokağa çıkma yasakları halen devam eden vatandaşlarımız için İçişleri Bakanlığı’nda yeni detaylar paylaşıldı.

65 yaş üstü hafta içi ve hafta sonu kaça kadar dışarı çıkabilir? İşte yaşlıların sokağa çıkma saatleri

65 yaş üstü vatandaşlarımızın geçtiğimiz haftalarda aşılama çalışmaları gerçekleşti. 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşılarının yapılmasına rağmen yeni kararlarla tekrar kısıtlamalara tabi tutuldu. İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı genelgenin detaylarını haberimizde derledik. Buna göre 65 yaş üstü vatandaşlarımız hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri kaç oldu?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni genelgede yer alan bilgilere göre; Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00 - 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Hafta sonu ise tüm Türkiye’de gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile dışarı çıkamayacak.

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

cumhurbaşkanı erdoğan

KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri kamuoyuna açıkladı. Son dönemde özellikle büyük şehirlerde artan vaka ve vefat sayılarının kendilerini tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya yönelttiğine işaret eden Erdoğan, "Her ne kadar sağlık sistemimizi zorlayacak bir durumla karşı karşıya değilsek de bu gidişata seyirci kalamazdık." dedi.

Erdoğan, bir önceki Kabine Toplantısı'nda, çoğu ramazan ayıyla başlayacak bir dizi tedbiri kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, bugünkü toplantıda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdiklerini belirtti.

kabine toplantısı

Bu çerçevede ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirler biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini dile getiren Erdoğan, "Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir." ifadesini kullandı.

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