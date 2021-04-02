65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma saatleri | Yaşlılar saat kaça kadar dışarıda durabilir?

1 Mart Kabine toplantısının ardından 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma süreleri 10.00-14.00 olarak açıklanmıştı. 29 Mart Pazartesi günü yapılan kabine toplantısından sonra ise sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre 65 yaş üstü vatandaşlar hangi saat aralıklarında sokağa çıkabiliyor?

65 YAŞ ÜSTÜ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri yüksek ve çok yüksek riskli illerde 3 saatten 4 saate yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır." diye konuştu.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.