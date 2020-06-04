65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bakan Koca o tarihi işaret etti

65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağının biteceği tarihle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

65 ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA NE ZAMAN KALKACAK?

Kurulun gündeminde bu konunun da olduğunu belirten Bakan Koca, yasağın kalkmasıyla ilgili son kararın önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısına karara bağlanabileceğini, açıklamanın da önümüzdeki hafta yapılacağını söyledi.

Halihazırda 65 yaş üstü vatandaşlar her hafta pazar günleri saat 14:00-22:00 arasında sokağa çıkabiliyor.

