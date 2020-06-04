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65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bakan Koca o tarihi işaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 08:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri nedeniyle aylardır evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. '65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?' sorusuyla ilgili konuşan Koca, önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili bazı kararlar alınabileceğini söyledi.

65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bakan Koca o tarihi işaret etti

65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağının biteceği tarihle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

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Kurulun gündeminde bu konunun da olduğunu belirten Bakan Koca, yasağın kalkmasıyla ilgili son kararın önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısına karara bağlanabileceğini, açıklamanın da önümüzdeki hafta yapılacağını söyledi.

Halihazırda 65 yaş üstü vatandaşlar her hafta pazar günleri saat 14:00-22:00 arasında sokağa çıkabiliyor.

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