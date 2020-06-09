65 yaş üstü ile 18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı? Kritik toplantı bugün

Koronavirüs sürecinde 9 kez telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı uzun zaman sonra bugün ilk kez gerçekleştirilecek.

Koronavirüs sürecinde atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilk kez yüz yüze kabine toplantısına katılacak.

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTI İÇİN KISITLAMA KARARI KALDIRILACAK MI?

Normalleşme sürecinin ele alınacağı kritik toplantıda 65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantı sonrası kısıtlamalarla ilgili bir takım esneme karalarının alınması bekleniyor.



