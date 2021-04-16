65 yaş üstü kaça kadar dışarı çıkabilir? Yaşlıların sokak saatleri belli oldu

Son haftalarda Koronavirüs vaka sayılarındaki ani yükselişle birlikte yayınlanan yeni genelgede pek çok karar alındı. Geçtiğimiz haftalarda aşılama çalışmaları yapılan 65 yaş üstü vatandaşlarımız kendileri için sokağa çıkma yasağının bulunup bulunmadığını merak ediyor, 65 yaş üstü kaça kadar dışarı çıkabilir sorusu en çok merak edilenler arasınd bulunuyor. Peki 65 yaş üstü kaça kadar dışarı çıkabilir?

65 YAŞ ÜSTÜ KAÇA KADAR DIŞARI ÇIKABİLİR? İŞTE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ...

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamış olduğu yeni genelgede bulunan bilgilere göre hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00 ve 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Hafta sonu ise tüm Türkiye’de gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile dışarı çıkamayacak. Hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın sonrasında yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri kamuoyuna açıkladı. Son dönemde özellikle büyük şehirlerde artış gösteren vaka ve vefat sayılarının kendilerini tedbirleri tekrardan sıkılaştırmaya yönelttiğine işaret eden Erdoğan, "Her ne kadar sağlık sistemimizi zorlayacak bir durumla karşı karşıya değilsek de bu gidişata seyirci kalamazdık." şeklinde konuştu.

