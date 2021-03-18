HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 65 yaş üstü kişilere uyarı: Ev izolasyonu fonksiyon kaybını artırıyor

65 yaş üstü kişilere uyarı: Ev izolasyonu fonksiyon kaybını artırıyor

18.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminin çoğunu evde geçiren 65 yaş üstü vatandaşların uzun süren ev izolasyon süreci hareket kısıtlılığı yaşamalarına ve yürüyüş gibi egzersizlerden mahrum kalmalarına neden oluyor. Bu da fonksiyon kaybını beraberinde getiriyor. Hareket edemeyen kişilerde düşme riskinin arttığını söyleyen uzmanlar, konu ile ilgili uyarılarda bulunuyor.

65 yaş üstü kişilere uyarı: Ev izolasyonu fonksiyon kaybını artırıyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Sinan Bağçacı, 2019 Aralık ayında dünya çapında korona virüs salgınının ortaya çıktığını söyledi. Türkiye’de de 2020 Mart ayından itibaren korona virüsle ilgili çeşitli önlemler alındığını kaydeden Uzm. Dr. Sinan Bağçacı, “Bu alınan önlemler sonucunda hastalığın özellikle 65 yaş üstü kronik hastalığı olan kişileri etkilediği bilindiği için 65 yaş üstünün önemli ölçüde evde tutulması, toplum içinde ya da dışında veya toplu mekanlardan uzak tutulması hedeflendi. 65 yaş üstü kişilerin tansiyon, şeker, böbrek, kalp ve çeşitli ek hastalıkları olanların diğer yaş gruplarına göre fazla riskli olduğunu biliyoruz ancak bu tür ek hastalıkları olmasa bile uzun süre evde kalan kişilerde fonksiyonel kayıpların olduğunu gördük. Bu nedenle 65 yaş üzeri kişilerde bu tür fonksiyonel kayıpların, bu kişilerin sağlık durumlarını etkilememesi için çeşitli tedbirler alması gerekmektedir” dedi.

'EVDE HAREKETSİZ KALMAK ÖNEMLİ ÖLÇÜDE FONKSİYON KAYBINA NEDEN OLUR'

Alınabilecek tedbirlere değinen Uzm. Dr. Bağçacı, “Evde hareketsiz olarak gün boyu kalmak kişilerde önemli ölçüde fonksiyon kaybına neden olur. Bu nedenle en önemlisi kas iskelet sistemiyle alakalı sorunlardır. Hareketsizlik uzun vadede eklemlerin yapısını bozarak hareket kısıtlılığı ortaya çıkarır, kasların da önemli kısmında önemli bir kayba neden olur. Bu nedenle bu kişilerin evde kaldıkları süre içerisinde mümkünse kalabalık ortama karışmadan park, bahçe, yürüyüş parkları gibi ortamlar içerisinde haftada 2 ya da 3 defa 15 dakika kalp hızını 100’ün üzerine çıkardıkları yani vücudunu terlettikleri kadar egzersiz yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarından vazgeçmemeleri gerekiyor. Kronik hastalıkları nedeniyle kullandıkları ilaçların hiç birisini terk etmeden düzenli kullanmaya devam etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'HAREKETSİZ KALAN VE YAŞI İLERİ OLAN KİŞİLERDE DÜŞME RİSKİ DE ÖNEMLİ BİR SORUN'

Hastalarda hareketsizlik nedeniyle çeşitli metabolik rahatsızlıkların ortaya çıkabildiğini belirten Bağçacı, “Diyabet varsa artabiliyor, tansiyon değişiklikleri de olabiliyor. Bu tür ortamlarda uzun süre hareketsiz kalan ve yaşı ileri olan kişilerde düşme riski de önemli bir sorun. Tansiyon değişikliklerinin olması o kişileri düşmeye biraz daha yatkın hale getirebiliyor, denge problemleri ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle evlerinde düşme riskini azaltacak şekilde önlemler de alınmalı. Takılabilecekleri bir halı, kablo, eşik, merdiven ya da kaygan bir yüzey varsa bunlarla ilgili tedbirler de alınmalı. 65 yaş üzerindeki vatandaşların pandemi sürecinde aşıyla ilgili çekinceleri oldu ama etkilerinin açıkça belli olduğu bilimsel verileri oluşturulan aşıyı olurlarsa hastalığı en azından ağır geçirmelerinin önüne geçilmiş olur, tavsiye ederim” diye konuştu.
(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'
Bu maddeler erkeklerde kısırlığa, çocuklarda astıma neden oluyorBu maddeler erkeklerde kısırlığa, çocuklarda astıma neden oluyor
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

TÜİK verileri ortaya çıkardı: Yaşlı nüfus artıyor, ortanca yaş grubu değişiyor!

TÜİK verileri ortaya çıkardı: Artış devam ederse 2080 yılında...

Mide kanseri nedenleri, belirtileri ve önlemek için yapılması gerekenler

Bu hastalıkta kilolu ve sigara içenler yüksek risk grubunda!

Koronavirüs kalp damarlarında ani tıkanıklığa neden oluyor! Tedaviye rağmen göğüs ağrısı devam ediyorsa dikkat!

Koronavirüs tedavisine rağmen göğüste ağrı devam ediyorsa dikkat

Bu besinler bitkinlik ve tükenmişlik hissini yok ediyor!

Pandemide bu besinlerle yenilenmek mümkün!

Boyalarda kullanılıyor! Bu maddeler erkeklerde kısırlığa, çocuklarda astıma neden oluyor

Bu maddeler erkeklerde kısırlığa, çocuklarda astıma neden oluyor

Sağlıkçıların gözünden Covid-19 mücadelesi! Bu kez şiirle anlattılar

Sağlıkçıların gözünden Covid-19 mücadelesi! Bu kez şiirle anlattılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.