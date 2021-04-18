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65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilir? Yaşlıların sokağa çıkma saatleri

18.04.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarının artmasıyla sonrası yeni tedbirlerin açıklanmasıyla beraber 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri de tekrardan gündeme geldi. Hafta sonu en çok merak edilen konulardan biri 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri oldu. Peki yeni kararlara göre 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilir? İşte yaşlıların sokağa çıkma saatleri...

65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilir? Yaşlıların sokağa çıkma saatleri

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yeni bir genelge yayınlanmış ve koronavirüs tedbirlerinde değişiklikler yapılmıştı. Yeni kararların açıklanmasıyla beraber 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri merak edilmeye başlandı. Peki yeni kararlara göre 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilir?

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİR? 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

14 Nisan 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde bulunan ifadelere göre:

Hafta içi günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00 ve 14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00 ve 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek ve bu saat aralıkları haricinde sokağa çıkamayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI BULUNUYOR MU?

Hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (otobüs, minibüs, metro, metrobüs, dolmuş vb.) kullanmalarına izin verilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları veya takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençler ise, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.

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