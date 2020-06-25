HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 65 yaş üstü seyahat genelgesi yayınlandı! Seyahat yasağı kalktı mı?

65 yaş üstü seyahat genelgesi yayınlandı! Seyahat yasağı kalktı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 11:20 | Son Güncelleme

65 yaş üstü seyahat genelgesi merakla bekleniyordu. Sokağa çıkma yasağı kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar seyahat yaşağı konusundaki gelişmeleri merakla bekliyordu. Valiliklere gönderilen son genelge ile bu vatandaşlar için seyahat yasağı da kalkmış oldu. Artık 65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.

65 yaş üstü seyahat genelgesi yayınlandı! Seyahat yasağı kalktı mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar için geride kalan süreçte sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı gibi kısıtlamalar uygulandı. Bir süre önce sokağa çıkma uygulamasında yapılan değişikliğin ardından 65 yaş üstü vatandaşlar seyahat yasağı konusunda atılacak adımları merakla bekliyordu. Valiliklere 65 yaş üstü seyahat genelgesi ile birlikte bu kısıtlama da kaldırılmış oldu.

Valiliklere gönderilen 65 yaş üstü seyahat genelgesine göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. 65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasında düzenleme yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantıları'nda halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları vatandaşlarla paylaştıklarını belirterek, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına dair şu açıklamayı yaptı:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü model sosyal medyada paylaştıÜnlü model sosyal medyada paylaştı
5 terörist etkisiz hale getirildi5 terörist etkisiz hale getirildi
Udumbara çiçeği nerede ve nasıl yetişir? Efsanesi nedir?Udumbara çiçeği nerede ve nasıl yetişir? Efsanesi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Bir babanın en zor anı!

Bir babanın en zor anı!

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Alandaki şok protesto sonrası Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Alandaki şok protesto sonrası Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama

Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu: Yüz yüze aile danışmanlık hizmeti 1 Temmuz'da tekrar başlıyor

Bakanlık açıkladı: 1 Temmuz'da tekrar başlıyor

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

5 terörist etkisiz hale getirildi

Tarlada bulunan ceset, emekli polise ait çıktı

Tarlada bulunan ceset, emekli polise ait çıktı

Düğün genelgesi yayınlandı! Düğün salonları ne zaman açılacak?

Genelge yayımlandı! İşte tüm detaylar

65 yaş üstü vatandaşlar için son dakika yeni genelge! Valiliklere gönderildi

65 yaş üstü vatandaşlar için yeni genelge

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.