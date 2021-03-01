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65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklama saat kaçta olacak?

01.03.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklama saat kaçta olacak?

Korona virüs önlemleri kapsamında hayata geçirilen pek çok kısıtlama var. Bu kısıtlamalardan birçoğu, virüsten en çok etkilenen 65 yaş üstü vatandaşlarımızı kapsıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar, “65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı?” ve “Kabine Toplantısı sonrası açıklama saat kaçta olacak?” gibi soruların cevaplarını ilgiyle takip ediyor.

Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına alan, büyük çapta bir salgın olma özelliğini hala koruyor. Bu virüsten en çok etkilenen grupta yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımız, kısıtlamaların ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki “65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklama saat kaçta olacak?”

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK

2019 Aralık ayından beri etkinliğini sürdüren Korona virüsü, tüm dünyada pek çok kısıtlamayı da beraberinde getirdi. Vatandaşların virüsle olan ilişkisini en aza indirebilmek için çalışmalar devam ederken, kısıtlamalar neticesinde vaka oranlarında büyük düşüşler yaşandı. Korona virüsünden en fazla etkilenen grupta yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için kısıtlama kararı alınmıştı. Bu kararlar kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi 10.00 – 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor ve bu süre içerisinde toplu taşıma kullanamıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayısındaki düşüşlerden sonra kısıtlamaların kademeli olarak kalkması ile ilgili Mart ayını işaret etmişti. Mart ayının ilk günü saat 15.00’de yapılacak Kabine Toplantısı sonucunda yasakların ne oranda genişletileceği ile ilgili açıklamalar, 65 yaş üzeri vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. 1 Mart saat 15.00’de yapılacak olan toplantının 19.00 gibi bitmesi bekleniyor. Toplantı sonrası, Recep Tayyip Erdoğan’ın yasakların kademeli olarak genişletilmesi ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı

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