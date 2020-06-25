65 yaş üstü seyahat yasağı kalktı mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar için geride kalan süreçte sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı gibi kısıtlamalar uygulandı. Bir süre önce sokağa çıkma uygulamasında yapılan değişikliğin ardından 65 yaş üstü vatandaşlar seyahat yasağı konusunda atılacak adımları merakla bekliyordu. Valiliklere 65 yaş üstü seyahat genelgesi ile birlikte bu kısıtlama da kaldırılmış oldu.

Valiliklere gönderilen 65 yaş üstü seyahat genelgesine göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. 65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasında düzenleme yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantıları'nda halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları vatandaşlarla paylaştıklarını belirterek, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına dair şu açıklamayı yaptı:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir."

