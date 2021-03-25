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65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

25.03.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? bu yaş grubundaki vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kademeli normalleşme süreci ile pandemi sonrası döneme hazırlık yapılırken, 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan kısıtlamalara da esnetme getirildi. Vatandaşlar aramam motorları üzerinden 65 yaş üstü sokağa çıkma saatlerini araştırırken, kısıtlamaların kalkması için de gün sayılıyor. İşte, ayrıntılar…

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara kademeli normalleşme sürecine geçiş ile birlikte esnetme getirildi. 65 yaş üstü vatandaşların yüksek risk grubunda olması nedeni ile uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişikliğe gidildi. Pandeminin sona ermesini ve normal hayatına dönmeyi bekleyen pek çok kişi ise 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği konusunu araştırıyor. İşte, detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Düşük ve orta risk grubundaki illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek risk grubunda olan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseldi.

Buna göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tedbirlere uyulup uyumadığının yakından takip edildiğini açıkladı.

Erdoğan konuşmasında, kısıtlamaların esnetilip sıkılaştırılmasının vatandaşlara bağlı olduğunun altını çizerken, “İnşallah bundan sonra daha bilinçli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.” dedi. Ancak, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili kesin bir açıklamaya yer verilmedi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN İLLER

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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