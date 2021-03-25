65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara kademeli normalleşme sürecine geçiş ile birlikte esnetme getirildi. 65 yaş üstü vatandaşların yüksek risk grubunda olması nedeni ile uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişikliğe gidildi. Pandeminin sona ermesini ve normal hayatına dönmeyi bekleyen pek çok kişi ise 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği konusunu araştırıyor. İşte, detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Düşük ve orta risk grubundaki illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek risk grubunda olan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseldi.

Buna göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tedbirlere uyulup uyumadığının yakından takip edildiğini açıkladı.