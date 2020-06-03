65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı 5 fiziksel sorunu ortaya çıkarıyor

Covid-19 salgını, gerek iş hayatına, gerekse de sosyal hayatımıza hazırlıklı olmadığımız bir duraklama getirdi. Çoğumuz ilk ay hemen hiç evlerimizden çıkamadık yada çok kısıtlı imkanlarla hareketli olmaya çalıştık. Ancak en büyük kısıtlamanın geldiği çocuk, genç erişkin ve özelikle 65 yaş üstü nüfusta bu sürecin uzaması, zaten zor olan bu yaş dönemlerini daha da zorlaştırabiliyor. Alınan önlemler, pandemi sürecinin kısalması hedefi için olmazsa olmazlardan olurken, kısıtlama getirilen bu yaş dönemleri için farklı fiziksel sorunlar da ortaya çıkabiliyor.

65 yaş üstü nüfusta fiziksel aktivite devamlılığının önemini anlatan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“Günümüzde orta yaş kabul edilen 65 yaş üstü grubu, eski nesile göre, hem daha çok sosyal hayatın içerisindeler, hem de spor aktivitelerine daha çok katılmaktalar. Gerek modern tıbbın sağladığı olanaklar, gerekse de fiziksel olarak daha geç kuvvetten düşmek, yaşlılık olgusunu 75 yaş sınırının ötesine çekmiştir. Yaşadığımız bu dönemde, fiziksel aktivitenin devamlılığı olmazsa olmazlardan birisidir” dedi.