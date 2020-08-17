65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı başladı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelen iller hangileri?

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada ülkeler çeşitli önlemler aldı. Türkiye’de alınan önlemlerden bir tanesi de sokağa çıkma yasakları olmuştu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber getirilen sokağa çıkma yasağı konusu da bir süreliğine rafa kaldırılmıştı. Şimdi, vaka sayılarında yaşanan artık nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı konusu yeniden gündeme geldi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı başladı mı? Yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla bazı illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi. Bazı illerde belirlenen saatlerde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına izin verilmezken bazı illerde de toplu taşıma kullanımı ve organizasyonlara katılıma sınırlamalar getirildi. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelen iller 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı iller bazında farklı yöntemlerle uygulamaya sokulabiliyor. Çeşitli kısıtlamaların getirildiği iller arasında Bursa, Batman, Kayseri, Yalova, Sivas ve Kırıkkale gibi şehirler bulunuyor. Şimdi, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Bursa Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararların alındığı vatandaşlara duyuruldu. Açıklamaya göre 65 yaş üstü vatandaşların 08.00 - 10.00 ve 16.30 - 19.30 saatleri arasında sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Aynı zamanda gelin ve damadım 1. derece ve 2. derece yakınları dışında nişan, düğün, mevlid, nikah ve sünnet gibi organizasyonlara katılmasına da yasak getirildi. Kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanabilecek. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Bursa uygulamalarına aykırılık durumuna göre gerekli adli işlemler yürütülebilecek. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Manisa ve Batman Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre ise koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 17.00 - 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanması kısıtlandı. Bunun yanı sıra 1. derece yakınlar dışındaki düğünlere katılıma ve 17.30’dan sonra pazara girilmesine kısıtlama getirildi. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Manisa kararları gereğince 65 yaş ve üstü vatandaşların getirilen kısıtlamalara uyması gerekiyor.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre ise 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sosyal mesafe kurallarına riayet etmesi ve maske takması koşuluyla 10.00 - 17.00 saatleri arasında dışarıda olabileceğine, bunun dışındaki saatlerde ise sokağa çıkmalarının kısıtlandığına karar verildi. Aynı zamanda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Batman uygulamaları kapsamında hastalık bulaşma riskinin yüksek olduğu düğün ve nişan benzeri toplu organizasyonlara katılımları da yasaklandı. Gelin ile damadın annesi ya da babası durumunda olan kişiler is yasaktan muaf tutuldu. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Kırıkkale ve Sivas Kırıkkale’de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların belirlenmiş saatlerde sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 - 18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları kısıtlandı. Bunun yanı sıra 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Kırıkkale uygulamaları kapsamımda yapılan açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların başta kapalı alanlar olmak üzere toplu taşıma, düğün ve cenaze gibi alanlarda bulunmamaları da istendi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre de vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi. Buna göre risk grubunda olan 65 yaş ve üstü vatandaşların yalnızca 10.00 - 17.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilecek. Açıklamada, uygulamanın 65 yaş üstü vatandaşların risk oluşturmasından değil, riskten korunmaları adına getirildiği belirtildi. Aynı zamanda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Sivas uygulamaları kapsamında düğün salonları da sıkı bir şekilde denetlenecek. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Kayseri Kayseri’de alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma aracı kullanma saatleri, düğün ve kına gibi organizasyonlara katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezleri ile pazarlara girişleri kısıtlandı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Kayseri kararları doğrultusunda vatandaşların 10.00 ile 20.00 saatlerin arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Vatandaşların pazar ve alışveriş merkezi gibi mekanlara girişleri kısıtlandığı için ihtiyaçları Vefa Destek Grupları ile iletişime geçilerek karşılanacak. Kayseri’de 65 yaş üstü vatandaşlar yalnızca 10.00 ile 17.00 saatleri arasında toplu taşıma kullanabilecek.