65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma kısıtlamasının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. "65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman bitecek?" , "65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Söz konusu soruların yanıtı belli oldu. İşte ayrıntılar...

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmasının yasak olduğu ifade edildi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için, sokağa çıkma yasağından mahrum olup olmadığına bakılmayacak ve toplu taşımaları kullanmak yasak olacaktır. Metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb. toplu taşımaları 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kullanamayacaktır.

Bu kurallara, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen, yüz yüze eğitime uygun öğrenciler tabi değildir. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile yüz yüze eğitim sürecine geçen 18 yaş altı öğrencilerin toplu taşıma kullanmasında herhangi bir sakınca olmayacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

Hafta içi (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma) ve hafta sonu cumartesi günleri 22.00 ve 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu pazar günü tüm gün sokağa çıkmak yasak olacak. Pazar günkü yasak cumartesi 22.00'dan başlayacak ve pazartesi 05.00'da bitecek.