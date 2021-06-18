HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı?

65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı?

18.06.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

65 yaş üstü için uygulanan toplu taşıma kısıtlaması İçişleri Bakanlığı ve belediyelerin iş birliği ile yürütülüyordu. Yayımlanan son genelge ile 65 yaş üzeri bireylerin toplu taşıma kısıtlamasına ilişkin açıklama yapıldı. Peki 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte ayrıntılar...

65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı?

65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma kısıtlamasının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. "65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman bitecek?" , "65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Söz konusu soruların yanıtı belli oldu. İşte ayrıntılar...

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmasının yasak olduğu ifade edildi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için, sokağa çıkma yasağından mahrum olup olmadığına bakılmayacak ve toplu taşımaları kullanmak yasak olacaktır. Metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb. toplu taşımaları 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kullanamayacaktır.

Bu kurallara, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen, yüz yüze eğitime uygun öğrenciler tabi değildir. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile yüz yüze eğitim sürecine geçen 18 yaş altı öğrencilerin toplu taşıma kullanmasında herhangi bir sakınca olmayacaktır.

65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

Hafta içi (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma) ve hafta sonu cumartesi günleri 22.00 ve 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu pazar günü tüm gün sokağa çıkmak yasak olacak. Pazar günkü yasak cumartesi 22.00'dan başlayacak ve pazartesi 05.00'da bitecek.

TEMMUZ AYINDA NE OLACAK?

Haziran ayına ilişkin alınan kuralları basın toplantısında açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayına göre haziran ayında kısıtlamaların daraltılmasının nedenini vaka sayılarında görülen azalma olarak ifade etmişti. Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz için alınacak kararın belli olmadığını, kararlarda haziran ayındaki vakaların göz önüne alınacağını ifade etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her evde olması gereken 20 ürünHer evde olması gereken 20 ürün
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atmaca' paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atmaca' paylaşımı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti 4. Yargı Paketi'ni Meclis'e sundu

AK Parti 4. Yargı Paketi'ni Meclis'e sundu

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

Almanya'dan yeni karar! 25 Haziran'dan itibaren başlıyor

Almanya'dan yeni karar! 25 Haziran'dan itibaren başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.