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  4. 65 yaş üstü vatandaşlar Cankurtaran sahilinde denize girdi

65 yaş üstü vatandaşlar Cankurtaran sahilinde denize girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 14:57 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 6 saatlik sokağa çıkma izni sonrası saat 12.00 itibarıyla sokaklara çıktı. Cankurtaran sahiline gelen bazı vatandaşlar ise denize girdi. Kayalıklara oturup güneşlenenler de vardı.

Fatih'te oturan ve Cankurtaran sahilde denize giren Bilal Kallıkçı, "66 yaşındayım. Saat 12.00'de dışarı çıktım. Önce martılara yem verdim. Köpeklere su verdim. Baktım hava da sıcak suya gireyim dedim. Su valla keskin. Kar suyu gelmiş su buz gibi. Şampuan sürdüm. İki aydır evdeydim. Geçen hafta denize girmemiştim bu hafta gireyim dedim" şeklinde konuştu.

"DIŞARIDA OLMAK ÖZGÜRLÜK DEMEK"

Sahilde güneşlenen 70 yaşındaki Ali Mert, "Ben denize giremiyorum oruç tutuyorum. Eğer oruç tutmasam biz Nisan başında sezonu açıyorduk. Fakat bu nedenle giremedim. Geldik güneşleniyoruz. Üzerimize su döktük. Saat tam 12.00'de dışarıdaydım. Dışarıda olmak özgürlük demek" ifadelerini kullandı

(DHA)

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