HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 65 yaş üstü vatandaşlar İstanbul’dan ayrılmaya başladı

65 yaş üstü vatandaşlar İstanbul’dan ayrılmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 13:39 | Son Güncelleme

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 65 yaş üstü vatandaşlar ve çay hasadı için Karadeniz’in çeşitli illerine giden yolcular yoğunluk oluşturdu. Rize’ye giden 71 yaşındaki Miyase Uluşahin ise, “Rize’ye gidiyorum. İzin belgesini aldık. Ben 2 aylığına gelmiştim, kala kala 5’inci aya girdik. 5 aydır buradayım. 71 yaşındayım. Daha gelmem İstanbul’a, ne geleceğim” diye konuştu.

65 yaş üstü vatandaşlar İstanbul’dan ayrılmaya başladı

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara bir ay dönmemek şartıyla seyahat izni verildi. Bugün saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden izin belgelerini alan 65 yaş üstü vatandaşların yolculukları başladı.

OTOGARDA YOĞUNLUK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çay hasadı için seyahat edebilen vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu.

'İZİN BELGESİNİ ALDIK'

72 yaşındaki babası Mustafa Öztürk’ü Trabzon’a gönderen Celal Öztürk, “İzin belgesini aldık, Trabzon’a çay toplamaya gidiyor. 72 yaşında babam. Bunalmıştı burada, misafirliğe gelmişti. Şimdi hem çaya gidiyor hem de buradan kurtuluyor. İzni e-Devlet üzerinden kolay aldık” dedi.

'DAHA GELMEM İSTANBUL'A'

Rize’ye giden 71 yaşındaki Miyase Uluşahin ise, “Rize’ye gidiyorum. İzin belgesini aldık. Ben 2 aylığına gelmiştim, kala kala 5’inci aya girdik. 5 aydır buradayım. 71 yaşındayım. Daha gelmem İstanbul’a, ne geleceğim” diye konuştu.

Karadeniz’e sefer düzenleyen firma yetkilisi Eray Eray, “Çay hasadı için ilgili genelge gereği seyahat izni olan yolcularımızı memleketlerine ulaştırmak üzere seferleri organize ettik. Dün başlamış olan izin süreciyle birlikte dün 40 seferimiz mevcuttu, bugün yine 41 seferimizle yolcularımızı memleketlerine uğurluyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
PTT önlerinde metrelerce kuyruk...PTT önlerinde metrelerce kuyruk...
Koronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndüKoronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndü

En Çok Okunan Haberler

HES kodu kullanıma açıldı

HES kodu kullanıma açıldı

Erbakan'ın kız çocuklarıyla ilgili sözleri tartışma yarattı

Erbakan'ın kız çocuklarıyla ilgili sözleri tartışma yarattı

O mesajı ifşa etti! 'Lan Allah'ın sapığı...'

O mesajı ifşa etti! 'Lan Allah'ın sapığı...'

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Türkiye'den AB'nin açıklamalarına çok sert cevap

Türkiye'den AB'nin açıklamalarına çok sert cevap

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Diğer Haberler
Sakura nedir? "Çam ve Sakura" hastanesindeki Sakura ne demek?

"Çam ve Sakura" hastanesindeki Sakura ne demek?

Nadir görülen yılanların dansı görüntülendi

Yılanların dansı böyle görüntülendi

Hasta taklidi yapıp ambulansla kısıtlamayı delip yazlıklarına gittiler, cezadan kurtulamadılar

Ambulansla kısıtlamayı delip yazlıklarına gittiler!

Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği

Sıcak havada ortaya çıkıyor... 'Sarıkız' korkuttu

Ümraniye ve Sancaktepe'deki PTT önlerinde metrelerce kuyruk

PTT önlerinde metrelerce kuyruk...

3 doktora öğrencisinin koronavirüs aşı çalışmasına TÜBİTAK desteği

Öğrenciler yaptı, TÜBİTAK destek verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.