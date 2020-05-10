65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıktı, güzel havanın tadını çıkarttı

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle birlikte 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarırken, görüntüler de gelmeye başladı.
"BENİM İÇİN BAYRAM"
Avcılar’da spor yapan 74 yaşındaki Ahmet Sağlam, "Benim için bayram bugün. Ben burada her gün spor yapıyordum. 2 aydır eve kapandım, 4 kilo aldım. Çok özledim. Evde torunlarım var, maç yapacağım" dedi.
Akülü engelli arabasıyla dışarı çıkan Halil Güney ise, "Dışarıda kimse yok. İnsan olmayınca tek başına ne yapayım. Birazdan eve gideceğim" ifadelerini kullandı.
Bakırköy’de de sokağa çıkma izninin başlamasıyla yaşlı vatandaşlar yürüyüş için dışarıdaydı. 85 yaşındaki Metin Dokur, "Aşağı yukarı 40 günden beri evdeyim. Çıktık geldik. Çok güzel fakat çok üzgünüm. Bir hayalet şehir gibi olmuş Bakırköy. Çıktığıma da pişmanım. Evimin önünde de hava alıyordum. Bu vaziyeti görmek çok üzdü beni" şeklinde konuştu.
Eşinin mezarını ziyarete giden bir kadın ise, "Çok mutlu hissediyorum kendimi. 58 gündür evdeyim. Baharın geldiğini bile çıkınca öğreniyoruz. Çiçeklerin açtığını yeni görüyoruz. Bu beni çok mutlu etti. Şimdi eşimin mezarına gidiyorum. Neredeyse iki aydır gidemiyorum, çiçekleri sulayacağım, bakımını yapacağım" diye konuştu.
Küçükçekmece’de sokağa çıkma saatlerinin gelmesinin ardından çantasıyla dışarı çıkan Vahit Çalışkan, “İyi bir şey ama kara haber verdiler, marketler kapalıymış. Ne faydası var markete, bankaya gidemeyeceksem. Pazar gününe niye bırakmışlar? Evin içi uygun bizim, çıkamasak da park karşımızda, süt alacaktım” dedi.
"İKİ AYDIR EVDEN ÇIKMADIM"
Zonguldak’ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkartırken sosyal mesafeye de önem gösterdi.
Üniversite Caddesi üzerinde ikamet eden vatandaşlar yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş parkurunda güzel havanın tadını çıkarttı. 79 yaşındaki Hüsnü Öztürk, 60 gündür evden çıkmadığını ifade ederek şöyle dedi:
"İki aydır evden çıkmadım. Allah devlet başkanımızdan razı olsun. Dışarı çıkamıyorduk. Arabam var binemiyordum. 79 yaşındayım. Burada böyle yol boyunca hava alıyorum. Evde hanımla kavgadan başka bir şey yok."
Bir başka yaşlı vatandaş evinin yakınındaki kabristana giderek 40 gün önce hayatını kaybeden eniştesi için dua edeceğini söyledi.
65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 15.00’e kadar sokağa çıkabilecek.
Öte yandan, yaşlıların sokakta rahatça gezebilmesi için diğer vatandaşların sokağa çıkmamaları hatırlatıldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların yanı sıra genelgede belirtilen görevlilerin haricinde; kısıtlamayı ihlal edenlere ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu maddesi gereği idari para cezası uygulanacak.
SİVAS, NİĞDE, YOZGAT...
Sivas, Niğde ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.
Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yoğunlukla görüldü.
Emekli imam 75 yaşındaki İbrahim Aslan, yasaklara uyarak uzun zamandır dışarı çıkmadığını söyledi. İstisna uygulanması kapsamında sokağa çıktığını aktaran Aslan, kendileri için tanınan sürede hava almak için etrafı gezeceğini belirtti.
78 yaşındaki Ali Ocak ise kendilerine tanınan zamanda gezinti yapacağını ifade etti.
Niğde'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı kişiler, kent merkezine gelerek yürüyüş yaptı, parklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.
Şadırvan Park'ta yürüyüş yapan 77 yaşındaki Arif Erkan, AA muhabirine, yaklaşık 2 aydır dışarıya çıkmadığını anlatarak "Bugün dolaşacağım, yapabilirsem alışveriş yapacağım, yapamazsam evime gideceğim. Dışarı çıkmak bizim için çok iyi oldu ama herkesin kurallara uyması gerekiyor." dedi.
77 yaşındaki Fahrettin Coşkun ise dışarı çıkmanın güzel olduğunu, kurallara riayet ettiklerini, saat 15.00'e kadar yürüyüş yapacağını ve dışarıda dinleneceğini aktardı.
Yozgat'ta da 65 yaş üstü vatandaşlar saat 11.00 itibarıyla sokağa çıktı. Vatandaşların bazıları alışveriş yaparken, kimi de banka ATM'lerinden maaşlarını çekti.
70 yaşındaki Hüseyin Koç, sokağa çıkma izninden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Evde sıkıldıklarını, bu nedenle verilen iznin çok iyi olduğunu belirten Koç, "50 gündür evdeyiz, perişan olduk, şimdi de izin verildi, bol bol gezeceğim." dedi.
Eşi ile alışverişe çıkan 75 yaşındaki Osman Yüksel de üzün bir süreden sonra dışarı çıkmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.
(AA/DHA/İHA)