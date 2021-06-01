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65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkmak serbest mi? 65 yaş sokağa çıkma saatleri

01.06.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni normalleşme dönemine geçilmesinin ardından 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkmasının yasak olup olmayacağı araştırılıyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri kamuoyu ile paylaşıldı! 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkmak serbest mi? İşte 65 yaş sokağa çıkma saatleri...

65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkmak serbest mi? 65 yaş sokağa çıkma saatleri

Mayıs ayına ilişkin verilerin göz önüne alınarak Haziran ayında uygulanacak yeni kararların masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı 31 Mayıs'ta sona erdi. Toplantıda ele alınan konulardan birisi de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma haklarının olup olmayacağıydı. 65 yaş üstü için alınan kararlar yeni genelgede yerini aldı. Peki 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkmak serbest mi? İşte 65 yaş sokağa çıkma saatleri...

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA SOKAĞA ÇIKMAK SERBEST Mİ? İŞTE 65 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 81 İl Valiliği'ne gönderilen "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" başlıklı genelgede 65 yaş üstünün sokağa çıkıp çıkamayacağı açıklandı.

Buna göre, aşı olma hakkını kullanan ve iki doz aşı olmuş 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için de, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması geçerlidir.

18 yaş altı gençler ve çocuklar da herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymak zorundadır. Bunun haricinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve 18 yaş altı gençler ve çocuklara ek olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Pazar günleri ise tüm gün sokağa çıkmak yasak olacaktır. Pazar günü için belirtilen yasak cumartesi saat 22.00'de başlayacak, pazartesi 05.00'te son bulacak.

65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkmak serbest mi? 65 yaş sokağa çıkma saatleri

AŞI HAKKI OLUP, AŞI OLMAYAN 65 YAŞ VE ÜSTÜNE SINIRLAMA

Genelgenin devamında yer alan ifadelere göre, aşı olma hakkı olduğu halde bu imkandan yararlanmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günleri dışında, yalnızca 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecekleri belirtildi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI KULLANILMAYACAK

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar, şehir içi toplu taşıma araçlarını (metro, otobüs, metrobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaktan muaf tutulacak.

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İçişleri Bakanlığı normalleşme

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