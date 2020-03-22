HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı, lokantalarla ilgili karar yürürlüğe girdi

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı, lokantalarla ilgili karar yürürlüğe girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile etkin mücadele etmek amacıyla aldığı, 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili sokağa çıkma yasağı ve 'Lokanta, restoran, pastane' gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerinde sadece paket servis yapılabileceğine yönelik karar uygulanmaya başladı.

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı, lokantalarla ilgili karar yürürlüğe girdi

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Ölü sayısının 21'e baka sayısının ise 947 yükselmesiyle önlemlerin daha da radikalleşmesi beklenirken, İiçileri Bakanlığı peş peşe önemli kararlar aldı.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine konuyla ilgili genelge gönderdi. 65 yaş üstünün ihtiyaçları için sosyal destek grubu oluşturulacak. Yasaklama getirilenler 112, 155, 156'ya ihtiyaçlarını bildirecek. İhtiyaçlar için kolluk birimleri ve kamu görevlileri çalışacak.

EKİPLER DENETİME ÇIKTI

Bunun yanında 'Lokanta, restoran, pastane' gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerinde sadece paket servis yapılabileceğine yönelik kararı gece 24:00 itibariyle yürürlüğe girdi.

Karar sonrasında Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Üsküdar'da çok sayıda lokanta, restoran ve pastane karara uyarak iş yerindeki sandalyeleri kaldırdı. Müşterilerine paket servise başlayan lokanta, restoran sahipleri biran önce koronavirüsün sona ererek hayatın normale dönmesini istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettilerİstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler
Belediye sosyal medyanın gündeminde: Yaşlı İhbar HattıBelediye sosyal medyanın gündeminde: Yaşlı İhbar Hattı
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Anahtar Kelimeler:
yasak 65 yaş üstü İçişleri Bakanlığı lokanta sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Nisan'a kadar durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Nisan'a kadar durduruldu

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Çarpıcı koronavirüs iddiasına Trump'tan cevap geldi

Çarpıcı koronavirüs iddiasına Trump'tan cevap geldi

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

Miraç Kandili mesajları

Miraç Kandili mesajları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kısa, resimli, uzun ve orijinal kandil mesajları

Kısa, resimli, uzun ve orijinal kandil mesajları

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Diğer Haberler
Nevşehir Belediyesi'nden 'Yaşlı İhbar Hattı'

Belediye sosyal medyanın gündeminde: Yaşlı İhbar Hattı

İzmir'de korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

İzmir'de korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Rize'de 11 katlı binada faciadan dönüldü! Kolonları patladı

11 katlı binada faciadan dönüldü! Kolonları patladı

Koronavirüsle ilgili merak edilen 15 soru ve cevabı!

Koronavirüsle ilgili merak edilen 15 soru ve cevabı!

Bursa'da koronavirüs uyarılarına rağmen asker uğurlaması!

Bakanlık uyarısına rağmen aynı görüntü!

Sağlık Bakanlığı'ndan raporlu ilaçlarla ilgili önemli hatırlatma

Sağlık Bakanlığı'ndan raporlu ilaçlarla ilgili önemli hatırlatma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.