65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı, lokantalarla ilgili karar yürürlüğe girdi

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Ölü sayısının 21'e baka sayısının ise 947 yükselmesiyle önlemlerin daha da radikalleşmesi beklenirken, İiçileri Bakanlığı peş peşe önemli kararlar aldı.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine konuyla ilgili genelge gönderdi. 65 yaş üstünün ihtiyaçları için sosyal destek grubu oluşturulacak. Yasaklama getirilenler 112, 155, 156'ya ihtiyaçlarını bildirecek. İhtiyaçlar için kolluk birimleri ve kamu görevlileri çalışacak.

EKİPLER DENETİME ÇIKTI

Bunun yanında 'Lokanta, restoran, pastane' gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerinde sadece paket servis yapılabileceğine yönelik kararı gece 24:00 itibariyle yürürlüğe girdi.

Karar sonrasında Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Üsküdar'da çok sayıda lokanta, restoran ve pastane karara uyarak iş yerindeki sandalyeleri kaldırdı. Müşterilerine paket servise başlayan lokanta, restoran sahipleri biran önce koronavirüsün sona ererek hayatın normale dönmesini istedi.

