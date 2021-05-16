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65 yaş üstü ve 18 yaş altı otobüse binebilir mi? Yaşlılara ve çocuklara otobüs yasağı kalktı mı?

16.05.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir önceki genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulamasına geçilmesine karar verilmişti. 17 gün süren tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın saat sabah 05:00 itibariyle sona erecek ve 'Kademeli Normalleşme' uygulamasına geçilecek. Peki kademeli normalleşmede 65 yaş üstü ve 18 yaş altı otobüse binebilir mi? Yaşlılara ve çocuklara otobüs yasağı kalktı mı? İşte yanıtı...

65 yaş üstü ve 18 yaş altı otobüse binebilir mi? Yaşlılara ve çocuklara otobüs yasağı kalktı mı?

17 gün süren tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın saat sabah 05:00 itibariyle sona ermiş olacak. Vatandaşlar kademeli normalleşme döneminde 18 yaş altı ve 65 yaş üstü otobüse binebilir mi sorusunu merak ediyor. Peki kademeli normalleşmede 65 yaş üstü ve 18 yaş altı otobüse binebilir mi?

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE 18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ? YAŞLILARA VE ÇOCUKLARA TOPLU TAŞIMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarını kullanamayan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını (otobüs, metro, metrobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklar.

Genelgede 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili alınan diğer kararlar ise şöyle;

"18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ile aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş
gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır."


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