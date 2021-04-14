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65 yaş üstü ve 18 yaş altı özel arabayla seyahat yapabilir mi? İşte genelge...

14.04.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçti ve ramazan ayı içerisinde yapılacak düzenlemeler hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan seyahat kısıtlamalarının tekrar geldiğini söyledi. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı özel arabayla seyahat yapabilir mi?

65 yaş üstü ve 18 yaş altı özel arabayla seyahat yapabilir mi? İşte genelge...

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin toplu taşıma kullanımı yeniden sınırlandı. İl içerisindeki seyahatlerin kısıtlanması ile birlikte şehirler arası seyahatlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin özel araba ile seyahat edip edemeyeceği merak ediliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI ÖZEL ARABAYLA SEYAHAT YAPABİLİR Mİ?

Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.

Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI ŞEHİR İÇİNDE SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Erdoğan "Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmekte etkisi gözlem ve rakamlarla tespit edilmiştir. Geçmişte de tecrübe ettiiğmiz kısmi kapanma çerçevesinde, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 19 ve sabah 5 olarak güncellenmiştir. Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlara izin verilmeyecektir." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan

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