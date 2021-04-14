65 yaş üstü ve 18 yaş altı özel arabayla seyahat yapabilir mi? İşte genelge...

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin toplu taşıma kullanımı yeniden sınırlandı. İl içerisindeki seyahatlerin kısıtlanması ile birlikte şehirler arası seyahatlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin özel araba ile seyahat edip edemeyeceği merak ediliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI ÖZEL ARABAYLA SEYAHAT YAPABİLİR Mİ?

Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.

Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.