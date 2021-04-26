65 yaş üstü ve 18 yaş altı yasaklar kalkar mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

18 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı, son gelişmeler ile milyonlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs salgınında risk grubunda yer alan bu yaş grupları için ek tedbirler çıkarılarak toplu taşıma yasağı hayata geçirilmişti. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında dışarı çıkabilirken, 18 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf tutuluyorlar. Ancak 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman kaldırılacağı henüz netleşmedi.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI YASAKLAR KALKAR MI?

Koronavirüs risk grubunda bulunan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı tarih ile ilgili İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.

Vaka sayılarının düşmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın verilmesi bekleniyor.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİYOR?

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere göre 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi.