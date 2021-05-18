65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağı var mı? İzin belgesi almak gerekir mi?

65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağı var mı? sorusu vatandaşlar tarafından gündemde en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Güncel koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar sonrası tam kapanma dönemi sona erdi ve vaka sayılarında azalma gözlendi. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağı var mı? İşte, ayrıntılar...

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTINA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi’nde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağına ilişkin ayrı bir madde bulunmuyor.

Diğer yandan 1 Haziran Salı günü saat 05.00’e kadar devam edecek kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR MI?

17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tedbirlere göre, iki doz Covid-19 aşısı olmuş olan 65 yaş ve üstü vatandaşları ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herkesin uymak zorunda olduğu sokağa çıkma kısıtlamasının haricinde ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması yok.