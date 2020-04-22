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"65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı anayasaya aykırı"

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2020 19:57 | Son Güncelleme

Bosna-Hersek’te Anayasa Mahkemesi 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yönelik sokağa çıkma yasağının iptalini istedi.

Mahkemeye göre dolaşım özgürlüğü hakkı ihlal ediliyor.Bosna-Hersek'te Anayasa Mahkemesi, koronavirüsle mücadele için getirilen 65 yaş üstündekilerle 18 yaş altındakilere yönelik sokağa çıkma yasağına ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, bu kısıtlamaların anayasayla uyumlu olmadığına hükmetti.

Bir grup vatandaş tarafından açılan davada mahkeme, davacıların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile garanti altına alınan dolaşım özgürlüğü hakkının ihlal edildiği sonucuna vardı.

Mart ayında seyahat kısıtlamalarını yürürlüğe koyan hükümete ve Sivil Koruma Teşkilatı'na mahkemenin kararını uygulaması için beş gün süre verildi. Mahkemenin kararında ayrıca alınacak yeni önlemlerin, koruyucu ve direkt sosyal iletişimin azaltılmasına yönelik olması gerektiği vurgulandı.

"Karara saygı duyacağız"

Sivil Koruma Teşkilatı Başkanı Fahrudin Solak, mahkemenin kararına saygı duyacaklarını söyledi. Bosna-Hersek'te Anayasa Mahkemesi'nin kararları nihai ve bağlayıcı durumda.

Bosna-Hersek'i oluşturan entiteler Bosna-Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti, koronavirüs ile mücadele kapsamında yaşı 65'ten yüksek olanlar ile 18 yaşın altındakilerin evden çıkmasına yasak getirmişti. Ayrıca gece dışarı çıkma yasağı kararı alınmıştı. Bosna-Hersek'te şu ana kadar bin 368 koronavirüs vakası tespit edildi ve 53 kişi koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye'de de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler arasında 65 yaşın üstündekilerle 20 yaşın altındakilerin sokağa çıkmasına yasak getirilmesi bulunuyor.

AP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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