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65 Yaş Üstü ve 20 Yaş Altı Ne Zaman ve Nasıl Sokağa Çıkacak?

06.05.2020 22:13 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, 65 yaş ve üzeri olanların, kronik rahatsızlıkları bulunanların ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin bir genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, 65 yaş ve üzeri olanların, kronik rahatsızlıkları bulunanların ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin bir genelge gönderdi.

Açıklamada, 81 kentteki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olanların, ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileriyle birlikte, 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri kaydedildi.

Bakanlık valiliklerden özellikle 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde, 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatlerinde, bu grubun dışında kalan vatandaşların gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için, her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme kampanyası yapılmasını istedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş altı ve çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü, 15-20 yaş arası gençlerin de 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesi ile sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak dışarı çıkmalarına izin verileceği bildirildi.

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