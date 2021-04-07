65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar sürüyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yaş aralığında olan vatandaşların sokağa çıkma saatleri illerin risk durumuna göre düzenlendi. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman kalkacak? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri...

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Yüksek ve çok yüksek risk grubu kategorisinde yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. Buna göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKAR?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi. Ancak, kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.