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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

07.04.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri bu yaş grubunda yer alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Normalleşme sürecinin ardından artan vaka sayıları nedeni ile son Kabine Toplantısı'nda kısıtlamalar yeniden gündeme geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri son durum merak ediliyor. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman kalkacak? İşte, ayrıntılar...

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar sürüyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yaş aralığında olan vatandaşların sokağa çıkma saatleri illerin risk durumuna göre düzenlendi. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman kalkacak? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri...

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Yüksek ve çok yüksek risk grubu kategorisinde yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. Buna göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKAR?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi. Ancak, kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Şırnak


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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Kabine Toplantısı

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