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65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme

30.11.2020 22:11 | Son Güncelleme:
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65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarla birlikte ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 4 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecektir."


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