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65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma saatleri ! 65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaçta bitiyor?

24.04.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma saatleri azaltılan 65 yaş üstü vatandaşlar 65 yaş üstü sokağa çıkma izninin saat kaçta bittiğini araştırıyor. Sokağa çıkma yasaklarından ayrı olarak 65 yaş üstü vatandaşlar için geçerli olan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaçta bitiyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ne?

65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma saatleri ! 65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaçta bitiyor?

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararla 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değiştirildi. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağıyla ilgili değişik İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle duyuruldu. 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, toplu taşımaya binebilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILARIN SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Kasım ayında gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan kararda "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Tüm illerde ve tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar da dışarı çıkamayacak." ifadeleri kullanılıştı.

2 Mart 2021 tarihinde yer alan ifadelere göre;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde;

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde;

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek,

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma saatleri ! 65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaçta bitiyor?

65 YAŞ VE ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?

1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında alınan kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından normalleşme tedbirleri genelgesi olarak yayımlandı. Koronavirüs kontrollü normalleşme kararları doğrultusunda İstanbul Valiliği'nin 15 Ocak 2021 tarihinde uygulamaya koyduğu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı kaldırıldı.

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde toplu taşıma yasağının kaldırıldığını açıklayan İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda, 4 Mart 2021 tarihinden itibaren yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da toplu taşıma yasağı kalkmış oldu.

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