65 yaş üstüne grip aşısı tanımlandı mı? Bakan Koca açıkladı! Grip aşısı kimlere yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan grip aşıları hakkında 65 yaş üstü vatandaşlar için önemli bir açıklama geldi. Vatandaşlar özellikle sonbahar aylarında gripten korunmak için grip aşısı olmak istiyor. Peki 65 yaş üstüne grip aşısı tanımlandı mı?

65 YAŞ ÜSTÜNDE GRİP AŞISI TANIMLANDI MI?

Önceki yıl ortaya çıkan koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler, üst solunum yolu enfeksiyonu olan nezle, grip gibi hastalıkları da önlemişti. Fakat bu yıl kısıtlamaların gevşetilmesiyle beraber maske kullanımına da dikkat edilmemeye başlandı. Bu nedenle üst solunum yolu enfeksiyonlarının da görülebileceği ifade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir adım geldi. Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzeri vatandaşlar için grip aşısının tanımlanmaya başladığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

"Geçen yıl bildiğiniz üzere influenza neredeyse hiç görülmedi. Tüm dünyada gerek maske kullanımı sebebiyle gerekse virüsün yayılım yollarının sınırlanmış olması sebepleriyle bir influenza salgını görülmedi. Bu yıl dünyada influenza artış eğiliminde olmasına rağmen, henüz ülkemizde görülmedi. Ancak diğer solunum yolları virüsleri ise yaygın şekilde görülmeye başladı.

Bu durum maske ve mesafe kullanımında bu yıl geçen yıla göre daha gevşek olduğumuzu gösteriyor. Tedbir bizi influenzaya karşı da korur. 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır. Aşılar stoklara girdikçe influenza aşısı tanımlanmaya devam edilecektir."



