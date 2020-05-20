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65 yaş üstüne seyahat izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 19:21 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların yarından itibaren belli koşullar altında seyahat edebileceklerini bildirdi.

65 yaş üstüne seyahat izni

Ülke genelinde ise ulaşımda "HES kodu" dönemi geliyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında ulaşımda uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı. Koca, "HES kodu" ile güvenli yolculuk yapılacağını ve 65 yaş üstü vatandaşların ilgili izin kapsamında yarından itibaren "memleketlerine" gidebileceklerini duyurdu.

Bayramda tedbirlere uyulmasının bundan sonraki dönem için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Koca, "Hala binlerce doktorumuz ve sağlık personelimizin evlerine döndüklerinde çocuklarına sarılamadıklarını unutmayın "dedi.

Virüsün kimden bulaşacağı bilinmediği için yeni vaka sayısının azalmasının güvence olmadığını belirten Koca, sokağa maskesiz çıkılmaması ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemine işaret etti.

"HES koduyla seyahat"

Bakan Koca, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alınarak seyahat yapılabileceğini belirterek bu şekilde sonradan bir yolcuda virüs tespit edilmesi durumunda yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibinin yapılabileceğini kaydetti.

HES kodlarının kimlik numarası gibi sabit olmayacağını ve kişiye özel tekil kodlardan oluşacağını belirten Bakan,"Her paylaşımda farklı bir HES kodu oluşturulabilecek. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın uygulanması hayatımızı kolaylaştıracak" dedi.

LGS ve YKS sınavlarında maske kullanımı

Liseye geçiş ve üniversite sınavları için önlemlerin de toplantıda görüşüldüğünü belirten Fahrettin Koca, öğrencilerin maskeleriyle sıralarına oturmalarının sağlanacağını, mesafe korunabiliyorsa maskelerini çıkarabileceklerini kaydetti. Sınav sırasında ise öğrenciler maskelerini çıkartabilecek.

65 yaş ve üzerine seyahat izni

Bakan Koca, sokağa çıkma yasaklarından en çok etkilenen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür ederek 65 yaş üstü kişilerin belli koşullar altında yarından itibaren seyahat edebileceğini söyledi. Koca, "65 yaş üstümüze küçük bir müjdemiz olacak. 65 yaş üzeri büyüklerimiz eğer memleketlerine gitme noktasında sabit bir noktaya gittiğinden emin isek ve sağlık sorunları yoksa, ilgili kaymakamlıktan 1 aylık tek yönlü gidiş olmak kaydıyla dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. Bununla ilgili duyuru da İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Kontrollü geçişin sağlanması, aile hekimliği tarafından takip edilmesi ve sabit bir yere gitmesi ve izole olması önemli. Daha kontrollü daha uygun bir mekan söz konusu ise buraya geçişi sağlamak üzere bir yaklaşım içinde olunacak" diye konuştu.

Sağlık Bakanı, aşı çalışmaları ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta da aşının 3, 4 ya da 6 ayda kullanılabilecek bir şey olmadığını belirterek "Bunun 8-10 aydan erken olacağını düşünmüyoruz ve bu yolda en çok mesafe kat eden ülkenin Çin olduğunu biliyoruz" dedi.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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