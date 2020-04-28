65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geldi mi?

Koronavirüs salgını ile ilgili alınan önemler ve kararlar hayatımızı yakından ilgilendiriyor. Son dönemde özellikle sokağa çıkmayla ilgili kısıtlamaları dikkatle takip etmek gerekiyor. Nitekim uzun süredir sokağa çıkması yasak olan 65 yaş ve üstündekilerin gözü açıklanacağı konuşulan yeni genelgede! 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni gelecek mi merak ediliyor?

65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA İZNİ GELECEK Mİ?

Uzun süredir evde kalmanın etkisiyle doğal olarak artık iyice sıkılmış olan 65 yaş ve üstündekiler ne zaman normalleşme olacak merak ediyorlar. Yeni genelge geliyor iddiaları ve genel sokağa çıkma yasağı sırasında 65 yaş üstüne izin verilmesi önerisi de umutları artırdı.

Henüz 65 yaş ve üstüne haftasonu sokağa çıkma yasağı sırasında birkaç saatliğine dışarı çıkma izni verilmesi önerisi ile ilgili henüz yetkililerden bir açıklama gelmedi.



