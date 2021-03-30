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65 yaş üstüne sokağa çıkmak yasak mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

30.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı'nın ardından 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı olup olmadığı da merak edilmeye başlandı. Normalleşme sürecinde iller vaka sayılarına göre dört farklı gruba ayrılmıştı. Peki yeni kararlar sonrasında 65 yaş üstüne sokağa çıkmak yasak mı? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri...

65 yaş üstüne sokağa çıkmak yasak mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

1 Mart tarihi itibariyle başlayan normalleşme süreci vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ardından 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı olup olmadığı da araştırılmaya başlandı. 20 yaş ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma saatlerinde pek çok değişikliğe gidilmişti. Peki yeni kararlar sonrasında 65 yaş üstüne sokağa çıkmak yasak mı?

65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Düşük risk ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek risk ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ve 14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00 ve 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Alınan yeni kararlardan bazıları ise şöyle açıklandı;

"Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir."

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