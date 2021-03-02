65 yaş üzeri ve 20 yaş altına yasak kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son düzenlenen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadele kapsamında alınan bazı kararları duyurdu. Böylece 65 yaş üzeri yasak kalktı mı, 20 yaş altına yasak kalktı mı gibi vatandaşın aklında kalan sorular cevap buldu.

65 YAŞ ÜZERİNE YASAK KALKTI MI?

Buna göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

20 YAŞ ALTINA YASAK KALKTI MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkabilme süreleri 3 saatten 4 saate arttırılacak olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ile14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise 14.00 ile 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

