65 yaş üzerindekilere seyahat izninin ayrıntıları belli oldu

Sokağa çıkma yasağı gittikleri yerde de devam edecek.Türkiye'de 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindekilere verilen seyahat izninin ayrıntıları belli oldu. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, 65 yaş ve üzerindekiler, seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecek. Bu kapsamda seyahat etmek isteyenlere bir kişi refakat edebilecek.

Seyahat İzin Belgesi almak için başvurular, bugünden itibaren elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

Seyahat İzin Belgesi almak isteyenlerin, herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da kaymakamlığa veya valiliğe gitmesine gerek olmayacak. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.

İzin başvurusu kabul edilenler SMS yolu ile bilgilendirilecek ve ayrıca e-devlet üzerinden başvuru onay belgesinin çıktısı da alınabilecek.