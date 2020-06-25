65 Yaş Üzerine Turizm Amaçlı Seyahat İzni

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, 65 yaş üstü kişilere turizm amaçlı seyahat belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

Genelgeye göre Corona virüsü salgını nedeniyle şehirlerarası seyahat kısıtlaması kapsamında bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, turizm amaçlı olarak seyahat edebilmek amacıyla izin belgesi alarak istedikleri yere gidebilecekler.

“Turizm Amaçlı Seyahat Belgesi” almak isteyen vatandaşların e-devlet uygulaması üzerinden ya da 199 Vefa Destek Hattı üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. Kişiler kendileriyle birlikte 65 yaşın üzerinde bulunan birinci derece yakınları için de 6 kişiyi aşmamak kaydıyla seyahat izin belgesi başvurusunda bulunabilecekler.

Yapılan başvuruda tatil için gidilecek yere ilişkin kalınacak ev, otel, pansiyon benzeri yere ait rezervasyon ya da tapu benzeri bilgilere ait dokümanı da sisteme yüklemek gerekecek.

İzin başvurusu kabul edilen kişilere telefonlarına gelecek kısa mesajla bilgilendirilecek ya da e-devlet üzerinden belgenin çıktısını alabilecekler.

Son 3 yıl içerisinde organ nakli, kemik iliği nakli olanlar, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağlanan hastalarla bağışıklık sistemi yetmezliği olanlarsa seyahat belgesi alamayacaklar.

