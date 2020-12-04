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65 yaş ve üstü cuma namazı saati... 65 yaş ve üstü saat kaçta dışarı çıkabiliyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

04.12.2020 07:49 | Son Güncelleme:
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65 yaş ve üstü cuma namazı saati... 65 yaş ve üstü saat kaçta dışarı çıkabiliyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

65 yaş ve üstü son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre 65 yaş ve üstü sokağa çıkma saatleri belirlendi. Milyonlarca vatandaş 65 yaş ve üstü hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor araştırmasına başladı. Peki 65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş ve üstü yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor detaylarıyla haberimizde.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağının olduğu saatler netleşti. Milyonlarca vatandaş 65 yaş ve üstü sokağa çıkma saatlerinin hangi saatler arasında olduğunu araştırmaya başlamıştı. En çok merak edilen konulardan birisi de cuma günleri cuma namazı konusu oldu. 65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilir mi sorusuna cevap arayan vatandaşlar, 65 yaş ve üstü yasağı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor araştırıyor.

65 YAŞ VE ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre 65 yaş ve üstü olan vatandaşlar bütün illerde geçerli olmak üzere gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş ve üstüne ek olarak, 1 Ocak 2001 tarihi itibari ile doğan ve 20 yaşın altında olan vatandaşlar da 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 65 yaş ve üstüne bir de 20 yaş ve altına sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜ CUMA NAMAZI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı yukarıda belirtilen yaş gruplarının cuma namazına gidebileceğini düşünerek, 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarını güncelledi. 20 yaş altı cuma namazı saatleri araştırılırken bir yandan da 65 yaş üstü ne zaman cuma namazına gidecek merak ediliyor.
65 yaş ve üstü ile birlikte 20 yaş altı vatandaşların cuma namazına gidebilmesi için;

*İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Kasım 2020 tarihli kabine toplantısı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecektir."

20 YAŞ ALTIN ÇALIŞANLAR İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL OLACAK?

1 Ocak 2001 tarihi itibari ile doğan ve 20 yaşın altında olan vatandaşlar da 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü çalışanlar SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmek şartıyla bu yasaklardan muaf olacaklar. İçişleri Bakanlığının bu kararı güncelleninceye kadar hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

Peki 65 yaş ve üstü şehirler arası seyahat yasak mı? İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede, '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesinin alınmış olması şartı aranacaktır.' denildi.

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