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“65 yaş ve üstü grip aşısını yaptırmalı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 12:21 | Son Güncelleme

Her kış tartışmalara yol açan “grip aşısı”nı yorumlayan Prof.

“65 yaş ve üstü grip aşısını yaptırmalı”

İSTANBUL, (DHA)- Her kış tartışmalara yol açan “grip aşısı”nı yorumlayan Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, “Başta 65 yaş üstü kişiler olmak üzere risk gruplarındakilerin grip aşısı yaptırması yararlıdır” dedi.

Her kış ayının tartışılan konusu olan grip aşısını yaptırılıp, yaptırılmaması konusunu değerlendiren, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, grip aşısı sayesinde virüsü belli oranda tanımış olan bünyenin, aşı olmayana göre, hastalığı çok daha hafif bir şekilde atlatabildiğini söyledi.

“GRİP YAŞLILARDA ÇOK DAHA AĞIR SEYREDİYOR”

Başta 65 yaş ve üstündeki kişilerin grip aşısını mutlaka yaptırması gerektiğini ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, “Özellikle 65 yaş ve üstü hastalarda grip, genç insanlara göre çok daha ağır seyredebiliyor. O kadar ki hastanın yoğun bakımda tedavi görme gereği bile doğabiliyor. Ayrıca ağır seyreden grip, altta yatan kronik rahatsızlıkları da tetikleyerek, hastayı kaybetmeye varan daha vahim sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.

“VİRÜS MUTASYONA UĞRUYOR AMA…”

65 ve daha ileri yaştakilere ek olarak her yaştaki kalp-damar, diyabet, böbrek, tansiyon hastaları ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların kullanıldığı kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların da grip aşısı yaptırması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kayacan, “İlke olarak herkesin grip aşısı olmasını tavsiye ediyoruz. Ancak bu gruplardakiler doktorlarına mutlaka danışmak koşuluyla, öncelikli olmalı. Grip viral bir hastalık ve sürekli mutasyona uğruyor. Bundan dolayı önceki virüse karşı defans geliştirmiş olan vücut, değişime uğramış mutant virüse direnemeyebiliyor. Bu da her yıl grip aşısı olmayı anlamsız gibi algılatabiliyor. Ancak grip aşısı sayesinde virüsü belli oranda tanımış olan bünye, aşı olmayana göre, hastalığı çok daha hafif bir şekilde atlatabiliyor” ifadelerini kullandı.

“65 yaş ve üstü grip aşısını yaptırmalı”

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