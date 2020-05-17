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65 yaş ve üstü ikinci kez dışarı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 13:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugüne özel izinle ikinci kez sokağa çıktı.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 10 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun zamanın ardından sokağa çıktı.

65 yaş ve üstü ikinci kez dışarı çıktı

11 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaşmıştı.
Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değiştirilerek 12.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmişti.
6 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 12.00 gibi sokağa çıkmaya başladı.
65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi park ve yol kenarlarında bulunan çimlerde yürüyüş yaparken, kimi de spor aletlerinde spor yaptı.
Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

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